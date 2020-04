Rugby

Rugby - XV de France : Coronavirus, tournée... Bernard Laporte annonce la couleur !

Publié le 4 avril 2020 à 18h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le sport mondial est actuellement en pause. Bernard Laporte, le président de la FFR, a expliqué qu'une décision serait bientôt prise en ce qui concerne la tournée du XV de France en Argentine.

Le coronavirus va-t-il pousser le XV de France à revoir ses plans ? Pour contrer l'épidémie, la FFR a décidé de suspendre toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui pourrait perturber l'agenda de l'équipe de France cet été. Au mois de juillet, le XV de France est supposé partir en tournée en Argentine. Et comme l'a clairement expliqué Bernard Laporte, les hommes de Fabien Galthié ne savent pas encore s'ils vont pouvoir réaliser ce déplacement en Amérique du Sud. Selon ses dires, ils devraient être fixés d'ici le début du mois de mai.

«Une décision officielle sera prise fin avril ou début mai»