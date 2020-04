Rugby

Rugby - XV de France : VI Nations, ambitions… Le message fort de proche de Galthié !

Publié le 1 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé sur ses objectifs avant le début du Tournoi des VI Nations, début février, Shaun Edwards, en charge de la défense des Bleus, explique qu’il souhaitait redonner le sourire aux supporters.

Alors que les doutes étaient permis sur la réussite du XV de France en ce Tournoi des VI Nations, force est de constater que les hommes de Fabien Galthié ont répondu aux attentes. Avec un bilan de trois victoires (Angleterre, Italie, Pays de Galles) pour une défaite (Écosse), les Bleus ont montré un beau visage, eux qui doivent patienter jusqu’à octobre pour la réception de l’Irlande, dernière rencontre de la compétition. Via des propos relayés par Rugbyrama , Shaun Edwards, entraîneur de la défense dans le staff tricolore, en dit plus sur ses ambitions avant le coup d’envoi du VI Nations.

« Je voulais simplement que les Français soient à nouveau fiers de leur équipe »