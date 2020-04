Rugby - Top 14

EXCLU - Rugby - Laurent Travers : «La priorité, c’est la santé, pas le Top 14»

Publié le 11 avril 2020 à 11h35 par La rédaction

Confinés comme tous les Français, Laurent Travers relativise sur les conséquences de la pandémie sur le Top 14. Pour le manager du Racing, la situation sanitaire est trop grave pour que l'on fasse n’importe quoi.

Laurent, comment vas-tu ?

Ça va bien. Ce qu’il faut, c’est être patient. Il faut comprendre que nous devons relativiser par rapport à tout ce qu’il se passe. On est dans une situation inédite, que l’on n’arrive pas à maîtriser. Il faut rester fort mentalement et surtout respecter les consignes pour en sortir le plus vite possible.



Comment occupes-tu tes journées ?

Je fais pas mal de chose. Je vais régulièrement au bureau pour traiter certains dossiers et faire le point avec le président. Parce qu’il est important de continuer à travailler sur le présent et sur l’avenir, concernant l’intersaison, les stages, les matches amicaux, les joueurs ou les contrats. Ensuite, je reste en relation avec l’ensemble du staff à travers une visioconférence hebdomadaire. Ce qui me permet de voir le médecin de l’équipe qui nous donne des nouvelles de l’effectif. Idem pour la préparation physique. On regarde aussi ce que font les autres dans la gestion de crise ou dans les entraînements. Y compris dans les autres sports. C’est toujours bien de voir ce qui se fait ailleurs.



Comment gardes-tu le contact avec tes joueurs ?

Je les ai tous au téléphone un par un, une fois par semaine. On a aussi créé une cellule de garde avec le médecin qui est à disposition de l’ensemble des salariés.

« Les joueurs seront à cours de forme lorsqu’on sortira du confinement »