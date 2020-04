Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal affiche ses ambitions avant son arrivée dans le football !

Publié le 9 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Après avoir marqué l’histoire du rugby français, Mourad Boudjellal veut désormais se lancer dans le football. Et l’ancien président du RCT est ambitieux pour ce nouveau projet.

Il y a quelques semaines, un chapitre s’est terminé pour Mourad Boudjellal. Président emblématique du RCT, il a laissé sa place pour se concentrer sur d’autres défis. Et c’est dans un tout autre domaine que le rugby qu’il devrait se lancer prochainement. Dans un entretien accordé au Figaro , Boudjellal a expliqué qu’il aurait pu se lancer en politique, rejoindre la Ligue ou bien revenir dans le monde l’édition. Néanmoins, il a choisi un autre domaine : le football. Un nouveau défi pour lequel il voit très grand.

« Faire remonter un club en Ligue 1 »