Rugby

Rugby - Top 14 : Quand Mourad Boudjellal interpelle Emmanuel Macron pour la reprise !

Publié le 8 avril 2020 à 18h35 par B.C.

Alors que les différents clubs de Top 14 ne sont pas d'accord sur les modalités d'un retour du championnat, Mourad Boudjellal estime que seul Emmanuel Macron détient la solution.

En raison de l'épidémie de coronavirus, le Top 14 est à l'arrêt comme l'ensemble des compétitions sportives en France. Depuis, les présidents des clubs se réunissent régulièrement pour préparer la reprise du championnat, mais aucun scénario ne semble faire l'unanimité. Dans sa chronique diffusée sur Rugbyrama , Mourad Boudjellal est revenu sur ce problème, et l'ancien président du RCT estime que la LNR doit tout simplement appeler Emmanuel Macron à la rescousse pour trouver un arrangement.

« Ce n’est pas Paul Goze qui va décider cela mais directement Emmanuel Macron »