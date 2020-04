Rugby

Rugby : Les vérités de Mathieu Bastareaud sur son aventure à New York !

Publié le 24 avril 2020 à 11h35 par T.M.

Finalement, l’aventure américaine n’aura duré que quelques mois pour Mathieu Bastareaud. Le Français qui n’a d’ailleurs aucun regret concernant ce choix.

Actuellement en confinement aux Etats-Unis, Mathieu Bastareaud va revenir dans quelques jours en France, où son retour avec le LOU a récemment été officialisé. Le joueur de 31 ans n’aura donc pas quitté longtemps le Top 14, lui qui avait fait le choix de tenter sa chance de l’autre de l’Atlantique, aux Etats-Unis, du côté de New York. Toutefois, à cause du coronavirus, cette aventure a pris un tout autre tournant et Bastareaud a finalement fait le choix de revenir dans l’Hexagone. Un bref épisode que le futur Lyonnais ne regrette en aucun cas.

« J’en ressors quand même un peu grandi »