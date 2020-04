Rugby

Rugby : Dan Carter prêt pour un nouveau challenge ?

Publié le 20 avril 2020 à 15h35 par La rédaction

À 38 ans, Dan Carter se rapprocherait de relever un nouveau défi. Après son aventure dans le championnat français mais aussi tout récemment japonais, l’ancien All Black pourrait se lancer dans un défi en Amérique !

Il y a quelques jours, Dan Carter avait annoncé via ses réseaux sociaux qu’il quitterait le Japon après l’officialisation de l’annulation du championnat à cause du coronavirus. « J'aurais aimé aider ma famille des Steelers à remporter un autre titre, et je suis dégoûté de ne pas pouvoir le faire » a-t-il expliqué sur son compte Instagram . À 38 ans, après son aventure écourtée au Japon avec les Kobe Steelers, l’ancien demi d’ouverture des All Blacks pourrait se tourner vers un nouveau challenge...

Dan Carter vers New York ?