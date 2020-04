Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud justifie son retour au LOU !

Publié le 18 avril 2020 à 20h35 par B.C.

De retour au LOU, Mathieu Bastareaud a justifié son choix sur le site officiel du club lyonnais.

Cet hiver, Mathieu Bastareaud a voulu tenter une expérience à l'étranger pour la première fois de sa carrière en s'engageant en faveur du Rugby United New York. Cependant, son aventure américaine a tourné court suite à la propagation du coronavirus qui a obligé la MLR à annuler la saison. Un retour en France était donc dans les tuyaux, et Bastareaud a officialisé ce samedi son retour au LOU pour les deux prochaines saisons. Le joueur de 31 ans a justifié sa décision dans un entretien accordé au site officiel du club.

« Je suis prêt à revenir à Lyon »