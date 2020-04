Rugby

Rugby - Top 14 : Mathieu Bastareaud annonce son retour !

Publié le 18 avril 2020 à 16h35 par A.C.

Après une aventure écourtée en MLR, Mathieu Bastareaud va bel et bien retrouver le championnat de France.

Véritable star du Top 14, Mathieu Bastareaud a décidé cet hiver de se lancer un nouveau challenge, en rejoignant le Rugby United New York. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu. La crise sanitaire a en effet écourté l’aventure américaine du trois-quart centre, puisque la MLR a annoncé l’annulation de la saison, tandis que la Fédération américaine de rugby a dû déposer le bilan. Un retour en France a donc été de plus en plus évoqué, puisque RMC Sport annonçait récemment que Bastareaud va retrouver le LOU.

Bastareaud au LOU pour les deux prochaines saisons

Après l'officialisation du LOU, le principal concerné la confirmé... par deux fois. « Le LOU est un club sain. C'est un défi que j'ai envie de relever » a tout d’abord expliqué à L’Équipe Mathieu Bastareaud, qui devrait donc être lyonnais pour les deux prochaines saisons. Il a confirmé la tendance via son compte Twitter, puisqu’il a posté un message aux couleurs du club lyonnais, avec une tête de loup et un « A bientôt », qui ne laisse plus de places au doute.