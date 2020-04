Rugby

Rugby - Top 14 : L’hallucinante sortie du président de Clermont !

Publié le 12 avril 2020 à 17h35 par A.C.

Éric De Cromières, président de l’ASM Clermont Auvergne, est persuadé qu’une taupe ses cache parmi ses homologues.

Le Top 14 est à l’arrêt et, si certains optent simplement pour une annulation de la saison, nombreux sont ceux à vouloir la continuer. Ainsi, des nombreuses réunions ont eu lieu ces dernières semaines, pour évoquer une reprise. Ces réunions réunissent les 30 présidents des clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2, mais également le président de la Ligue Paul Goze, ainsi que des représentants de la FFR, dont le président Bernard Laporte. Plusieurs informations et échanges ont toutefois fuité de ces réunions, notamment des prises de bec entre certains présidents, ou encore une sortie de Laporte sur ses doutes concernant la reprise de la saison.

« Il y a un dirigeant-traitre parmi nous »