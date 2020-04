Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 sort du silence pour Kurtley Beale !

Publié le 11 avril 2020 à 10h35 par A.C.

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, s’est exprimé au sujet du recrutement de Kurtley Beale.

Une nouvelle star pourrait débarquer en Top 14... et plus précisément au Racing 92 ! L’Équipe a en effet annoncé que le club francilien a bouclé l’arrivée de Kurtley Beale, star du rugby australien. Il devrait poser ses valises en région parisienne cet été, pour disputer ses premiers matchs la saison prochaine. Le Racing 92 lui aurait d’ailleurs offert un très bon contrat pour le convaincre de traverser la planète, puisque Beale devrait gagner près de 400.000€ bruts par an.

« 400.000€ pour Beale ? C’est un prix raisonnable pour un joueur de ce calibre »