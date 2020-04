Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... Le patron du Racing 92 pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 10 avril 2020 à 20h35 par D.M.

Président du Racing 92, Jacky Lorenzetti a poussé un énorme coup de gueule sur les dirigeants du Top 14 qui selon lui, profitent de la situation et ne souhaitent pas reprendre la saison dans les prochains mois.

A l’instar des autres compétitions sportives, le Top 14 est suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus qui touche la France. La suite de la saison est incertaine et deux camps se font face dans le rugby français. Certains dirigeants à l’instar de Laurent Marti (Bordeaux), Didier Lacroix (Stade Toulousain) ou encore de Jacky Lorenzetti (Racing 92) militent pour une reprise et souhaitent que la fin de la saison ait lieu. Alors que du côté de La Rochelle par exemple, on prône l’arrêt du championnat. Une position qui déplaît fortement au président du Racing 92.

« Ce sont de petits faiseurs qui ne voient que par le prisme de leur intérêt personnel »