Rugby

Rugby - Top 14 : Cette sortie forte sur une reprise du championnat !

Publié le 6 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Président de Montpellier, Mohed Altrad se montre assez surpris de la position de certains clubs du Top 14 concernant une éventuelle reprise du Top 14.

À l’instar de Ligue 1, le Top 14 a donc stopper toute activité. Les formations du Championnat de France doivent donc prendre leur mal en patience avant de refouler les pelouses, et il n’est pas dit que l’exercice 2019-2020 reprenne. Il n’en fallait pas plus pour mettre en avant quelques points de divergence. Une situation commentée par Mohed Altrad, président de Montpellier, dans les colonnes du Midi-Olympique ce lundi.

« Leurs points de vue méritent d’être écoutés mais ce qui en sort est assez confus »