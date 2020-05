Rugby

Rugby : L'énorme sortie de Christophe Urios sur la baisse des salaires !

Publié le 17 mai 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que le monde du rugby pourrait faire face à une grosse crise financière à cause du coronavirus, le coach de l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne la baisse des salaires dans les équipes de Top 14.

Habitué des coups de gueule, Christophe Urios s'est encore distingué. En tête du Top 14 avant l’arrêt du championnat à cause du Coronavirus, l’entraîneur de l’Union Bordeaux-Bègles est réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Et lorsque l’on parle de sujets sensibles comme la baisse des salaires, qui pourrait permettre de mieux appréhender la crise économique qui se profile pour le monde du rugby, le coach de l’UBB se lâche…

« Je considère que tout le monde doit faire des efforts »