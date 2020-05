Rugby

Rugby : Boudjellal fait un point sur son grand projet dans le football !

Publié le 13 mai 2020 à 22h35 par D.M.

Mourad Boudjellal n’a jamais caché son ambition de prendre le contrôle du Sporting Club de Toulon. Ce mercredi, l’ancien président du RCT a de nouveau évoqué son envie de s'investir dans le football.

Mourad Boudjellal a marqué l’histoire récente du RCT. Sous sa présidence, le club du Var a remporté la Coupe d’Europe à trois reprises (2013, 20014 et 2015) et un titre de champion de France (2014). Toutefois, le 13 février dernier, après de bons et loyaux services, Mourad Boudjellal cédait officiellement sa place à Bernard Lemaître. Après avoir laissé sa marque dans le rugby, le dirigeant voudrait désormais s’investir dans le football et prendre le contrôle du Sporting Club de Toulon. En janvier dernier, il n’avait pas caché ses ambitions pour ce club qui évoluera en National 2 la saison prochaine et qui n’a plus connu la Ligue 1 depuis 1993 : « Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule. Pas pour jouer le titre, je m'entends. On n'est la seule ville des 15 plus grandes de France à n'avoir aucun club en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est une anomalie. Ce club a lancé les Tigana, Ginola… Il faut s'appuyer sur le passé, réfléchir à un projet structuré avec du sportif et une dimension spectacle. Rêver d’un PSG-Toulon ? Moi, je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions… Il y a vraiment un truc . »

« Le Sporting reste mon option numéro 1 car je suis attaché à ma ville, mais… »