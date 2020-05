Rugby

Rugby - Top 14 : Sergio Parisse fait une annonce sur son avenir au RC Toulon !

Publié le 13 mai 2020 à 17h35 par G.d.S.S.

Alors qu’une prolongation de contrat était récemment évoquée pour Sergio Parisse au RC Toulon, l’international italien a apporté une précision de taille à ce sujet.

Ces derniers jours, RMC Sport avait annoncé que Sergio Parisse (36 ans) était bien parti pour prolonger son contrat avec le RC Toulon alors qu’un départ à la retraite était initialement prévu pour le troisième ligne italien. Interrogé ce mercredi par Planet Rugby sur son avenir en Top 14 et international, Parisse a fait le point.

« J’ai une année en option »