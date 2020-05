Rugby

Rugby : Laporte répond aux clubs de Top 14 et de Pro D2 !

Publié le 8 mai 2020 à 19h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a réagi à la décision des présidents de Top 14 et de Pro D2 de ne pas autoriser aux montées de Fédérale 1.

Un nouvel désaccord entre Bernard Laporte et les présidents du Top 14 et de Pro D2. Après les débats autour d’une possible reprise, les deux camps s’opposent sur la montée des clubs de Fédérale 1, en Pro D2. Le président de la FFR a en effet émis le souhait de voir Albi et Massy monter en deuxième division et de diviser la poule unique actuelle, en deux poules de neuf équipes chacune. Les présidents de Top 14 et de Pro D2 se sont pourtant opposés à cette décision, après une visioconférence qui s’est déroulée mercredi soir.

« J’aurais aimé qu’on fasse monter deux clubs »