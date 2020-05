Rugby

Rugby : Les clubs de Top 14 et Pro D2 répondent à Bernard Laporte !

Publié le 7 mai 2020 à 10h35 par A.C.

Par un vote ce mercredi, les président des clubs de Top 14 et de Pro D2 se sont opposés aux visions de Bernard Laporte pour la saison prochaine.

La reprise des compétitions et la modalité de celle-ci, oppose actuellement la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby et les clubs professionnels. Un sujet en particulier est sujet à discussion : la montée des clubs de Fédérale 1, en Pro D2. Récemment, Bernard Laporte s’est dit favorable à ce que trois clubs de la troisième division, montent de catégorie et a d’ailleurs déclaré ne pas avoir apprécié le comportement de la LNR. « On est énormément surpris de la façon de travailler de certains dirigeants de la LNR. Je ne suis pas en colère contre la Ligue mais contre certaines personnes qui se comportent très, très mal, qui ne respectent rien et qui ne disent pas la vérité aux clubs. Ou en tout cas pas toute la vérité. Cette façon de travailler est particulière » a lancé le président de la FFR. « Je ne veux pas que ce soit les salariés de la Ligue qui décident de l’avenir du rugby français, mais les présidents de clubs. Je ne veux pas que ce soit les salariés de la Ligue qui décident de l’avenir du rugby français, mais les présidents de clubs ».

Le Top 14 et la Pro D2 s’opposent à Laporte !