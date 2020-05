Rugby

Rugby - Top 14 : La grande annonce de la Ligue sur la reprise !

Publié le 4 mai 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Président de la Ligue nationale de rugby, Paul Goze ouvre la porte à une reprise du rugby au mois de septembre.

Les activités du Top 14 et de la Pro D2 sont actuellement suspendues. Les questions sont incessantes sur une reprise de deux championnats, alors que certains parlent du mois de décembre afin de retoucher le ballon. Une hypothèse qui ne partage pas Paul Goze. Dans une longue interview au Midi-Olympique ce lundi, le président de la LNR (Ligue nationale de rugby) donne son avis sur les dates d'un retour à la compétition.

« Le mois de septembre me parait être une bonne date »