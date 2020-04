Rugby

Rugby - Top 14 : Nouveau rebondissement pour la reprise !

Publié le 28 avril 2020 à 22h35 par A.C.

Le Ministère des Sports a ouvert la porte à une possible reprise des compétitions en aout, alors que la chose semblait mal embarquée.

Quand va-t-on revoir du rugby ? Le Top 14 et la Pro D2, comme l’ensemble des compétitions de rugby sur le territoire français, sont à l’arrêt depuis le début de la crise sanitaire... et pour le moment, on ne sait pas quand ça va reprendre. Le scénario de phases finales au mois d’aout, entre les six ou quatre premières équipes de Top 14, semblait tomber à l’eau avec la récente annonce du Premier ministre. Ce mardi, Édouard Philippe a en effet annoncé que « les grandes manifestations sportives et culturelles, tous les événements réunissant plus de 5000 participants et qui doivent être organisées en avance » ne se tiendront pas avant le mois de septembre. Il semble toutefois qu’une possibilité existe...

Une reprise en aout... mais à huis clos ?