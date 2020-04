Rugby

Rugby - Top 14 : Les doutes d’Imhoff sur la reprise de la compétition...

Publié le 26 avril 2020 à 16h35 par A.C.

Juan Imhoff, ailier du Racing 92, ne semble pas optimiste que ça concernant une reprise du championnat au cours de l’été.

N’espérez pas revoir du rugby avant le mois d’aout. Deux pistes étaient étudiées pour la reprise des compétition professionnelles : une au mois de juin, avec une finale le 18 juillet au Stade de France et l’autre au mois d’aout, avec un format réduit à six ou quatre équipes. Le premier scénario a été définitivement écarté et on se dirige donc vers le second. Cela ne semble pourtant pas enchanter tout le monde. Certains estiment en effet que les joueurs ne seront pas assez préparés, pour disputer des phases finales de championnat.

« Le poids de forme, tu peux le retrouver facilement. Les repères rugbystiques, en revanche... »