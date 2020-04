Rugby

Rugby - Top 14 : Un scénario déjà écarté pour la reprise ?

Publié le 21 avril 2020 à 19h35 par A.C.

Il semble que les présidents de Top 14 et de Pro D2 aient d’ores et déjà écarté un scénario, pour la reprise des compétitions.

Quand va-t-on enfin pouvoir reprendre les compétitions professionnelles de rugby, en France ? C’est actuellement le gros débat, puisque le Top 14 est à l’arrêt depuis la 17 journée (1er mars), tandis que la Pro D2 à la 23e journée (8 mars). Des pistes claires sont à l’étude depuis plusieurs semaines. Le premier concerne une reprise des compétitions de Top 14 et de Pro D2 fin juin-début juillet, avec une finale le 18 juillet. Le second est un peu plus flou, puisqu’il pourrait s’agir de phases finales au mois d’aout, avec un format à quatre ou six équipes.

Pas de reprise du Top 14 en juin