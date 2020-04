Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud rêve déjà d’une reprise avec le LOU !

Publié le 19 avril 2020 à 9h35 par A.C. mis à jour le 19 avril 2020 à 10h06

Mathieu Bastareaud, dont le retour au LOU a été officialisé ce samedi, s’est exprimé au sujet d’une possible reprise du Top 14.

C’est une grande star qui fait son retour dans le championnat français. Seulement quelques mois après l’avoir quitté, Mathieu Bastareaud retrouve le Top 14, puisqu’il a signé un contrat en faveur du LOU. Son aventure américaine a tourné court, à cause de la crise sanitaire actuelle et le trois-quarts centre va donc pouvoir réintégrer son ancienne équipe, qui a réalisé une excellente saison, avec une deuxième place au championnat. Le problème, c’est que le Top 14 est actuellement à l’arrêt, comme la plupart des compétitions nationales et internationales.

« Ce serait marrant de jouer les phases finales en août »