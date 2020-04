Rugby

Rugby - Top 14 : Cette star de Clermont obligée de prendre sa retraite ?

Publié le 13 avril 2020 à 23h35 par A.C.

Nick Abendanon, arrière ou ailier de l’ASM Clermont Auvergne, a annoncé qu’il mettra un terme à sa carrière.

La situation actuelle est problématique pour les clubs professionnels. En Top 14 comme en Pro D2, sans parler de certains cas particuliers dans les divisions inférieures, la catastrophe guette. Comme l’a fait récemment remarquer Jean-François Fonteneau, président du SU Agen, des clubs pourraient bien fermer leurs portes. D'autres, notamment le Racing 92 de Jacky Lorenzetti, semble de leur côté pouvoir affronter ce problème.

« C'est dur à accepter mais fin juin, je vais devoir arrêter, je n'ai pas le choix »