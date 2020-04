Rugby

Rugby - Top 14 : Itoje au Racing 92 ? La réponse de Lorenzetti !

Publié le 11 avril 2020 à 13h35 par A.C.

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée de l’international anglais Maro Itoje.

La situation des Saracens pourrait profiter à un grand nombre de club français ! La presse britannique a d’abord évoqué une approche du LOU pour Owen Farrell ou encore Billy Vunipola, deux stars de l’équipe anglaise. Plus récemment, c’est Maro Itoje qui a été proche d’une arrivée en France. Le deuxième-ligne, considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, pourrait notamment rejoindre le Racing 92.

« Itoje ne sera pas chez nous »