Rugby - Top 14 : Le président du LOU prend position pour la fin de saison

Publié le 18 avril 2020 à 18h35 par La rédaction

Le Top 14 est actuellement à l’arrêt à cause du coronavirus. Alors que l’incertitude règne concernant la suite de la saison, Yann Roubert s’est penché sur la question.

Le coronavirus a totalement bousculé le calendrier des sportifs de haut niveau. Au rugby, le championnat français est aujourd’hui suspendu et personne ne sait encore comment la Fédération Française de Rugby va régler ce très gros dossier. Fin de saison ? Rencontres pendant l’été ? Yann Roubert, président du LOU, a expliqué qu’il voulait bien évidemment reprendre le Top 14, dans une interview réalisée pour Rugbyrama , bien que cela sera compliqué.

« Bien sûr que l’on a envie de reprendre »