Rugby : Menacé d'interdiction de recrutement, le RCT est dans l’impasse

Publié le 18 avril 2020 à 14h35 par A.C.

La DNACG pourrait infliger une interdiction de recrutement au RCT, à cause de problèmes liés à l’ancien président Mourad Boudjellal.

L’avenir n’est pas tout rose, pour le RCT. Au début du mois d’avril, le club varois a en effet écopé d’une mande de la part de la DNACG, ainsi que d’une menace d’interdiction de recrutement. La raison ? La « non-présentation de certains justificatifs liés à une entreprise » que détient l'ancien président Mourad Boudjellal. Le nouveau président Bernard Lemaître a décidé de faire appel, mais Boudjellal ne semble aucunement vouloir coopérer à l’heure actuelle, ce qui pourrait créer quelques problèmes au RCT.

Le RCT connaitra le verdict seulement à la fin du confinement