Rugby

Rugby - Top 14 : Un possible retour à Toulon ? La réponse de Bastareaud

Publié le 24 avril 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Mathieu Bastareaud va faire son retour au LOU, le Français assure qu’un retour à Toulon n’a jamais été d’actualité.

Après une pige aux Etats-Unis de seulement quelques mois, Mathieu Bastareaud va faire son retour en Top 14. En effet, dernièrement, le LOU a officialisé le retour du Français, qui va donc retrouver l’Hexagone. Le joueur de 31 ans a d’ailleurs assuré avoir reçu d’autres appels d’équipes françaises : « J’ai eu plusieurs contacts avec des clubs de Top 14. Notamment le Stade Français, le Racing 92 et Montpellier qui était très intéressé ». Mais c’est bien le LOU que Bastareaud a choisi, qui n’a d’ailleurs pensé à aucun moment à revenir à Toulon.

Bastareaud et Toulon se sont quittés en mauvais termes