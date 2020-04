Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud revient sur son aventure aux États-Unis

Publié le 19 avril 2020 à 11h35 par A.C.

Mathieu Bastareaud, dont le retour au LOU est désormais officiel, s’est exprimé au sujet de son passage en MLR.

Ce fut court. En décembre dernier, Mathieu Bastareaud quittait le LOU, pour tenter une nouvelle aventure aux États-Unis. Il s’est engagé en faveur du Rugby United New York, mais n’a finalement pas pu disputer le championnat dans son intégralité, pour cause de crise sanitaire. Depuis, la MLR a mis un terme à la saison et Bastareaud a donc décidé de rentrer en France. Il a en effet signé un contrat de deux ans en faveur du LOU, club dont il a porté les couleurs pendant quelques mois en début de saison.

« Je garderai de bons souvenirs de cette aventure »