Rugby

Rugby - Top 14 : Un retour de Bastareaud ? La réponse du RCT !

Publié le 23 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Alors que Mathieu Bastareaud sera bientôt de retour à Lyon, Bernard Lemaitre, président du RCT, assure ne pas avoir pensé à une nouvelle aventure de son ancien joueur sur la Rade.

Actuellement à New York, Mathieu Bastareaud attend la fin du confinement aux États-Unis pour revenir en France. L’ancien international tricolore retrouvera donc le LOU (Lyon Olympique Universitaire) d’ici quelques semaines, lui qui avait quitté le club cet automne afin de rejoindre la Big Apple . Et si le trois-quarts centre de 31 ans avait finalement retrouvé le Rugby Club Toulonnais ? Interrogé par Mistral FM , Bernard Lemaitre, président du RCT, explique avoir exclu un éventuel retour de Bastareaud.

«Une volonté de faire revenir Bastareaud ? Très franchement non !»