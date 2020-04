Rugby

Rugby - Top 14 : Juan Imhoff raconte son confinement

Publié le 26 avril 2020 à 13h35 par A.C.

Juan Imhoff, ailier du Racing 92, s’est exprimé au sujet de la crise sanitaire actuelle.

On ne sait pas encore quand va reprendre le Top 14. Ce qui est sûr, ce que ça ne devrait pas être au mois de juin. La possibilité de reprendre la compétition au début de l’été a en effet été écartée et le scénario actuellement étudié, porterait plus sur une reprise au mois d’aout. Cette reprise ne concernera d’ailleurs pas l’ensemble des clubs, mais seulement les six ou quatre premiers du championnat, qui s’opposeront directement en phases finales. En attendant, les joueurs sont confinés à leur domicile...

« Les jours se ressemblent tous ! »