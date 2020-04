Rugby

Rugby - Top 14 : Ça se complique sérieusement pour la reprise !

Publié le 28 avril 2020 à 20h35 par A.C. mis à jour le 28 avril 2020 à 21h00

Éric de Cromières, président de l’ASM Clermont Auvergne, a livré un constat clair sur la possible reprise du Top 14.

La Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprendront pas. Mais qu’en est-il du rugby ? En effet les présidents de Top 14 et de Pro D2 avaient récemment écarté une reprise des compétitions au mois de juin. Un autre scénario semblait donc se dessiner, avec des phases finales organisées au mois de juin. Pourtant, ce mardi, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé que « les grandes manifestations sportives et culturelles, tous les événements réunissant plus de 5000 participants et qui doivent être organisées en avance » ne se tiendront pas avant le mois de septembre.

« Les phases finales en août étaient impensables »