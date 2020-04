Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du Stade Toulousain n’en démord pas pour la reprise !

Publié le 26 avril 2020 à 9h35 par A.C.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de la reprise des compétitions.

C’est une décision qui ne devrait pas plaire à tout le monde ! Lors de leur dernière réunion, les présidents de Top 14 et de Pro D2 ont écarté la possibilité de reprendre les compétitions au mois de juin, avec une finale le 18 juillet au Stade de France. Désormais, on se dirigerait plutôt vers une reprise au mois d’aout, avec des phases finales entre les six ou quatre premières équipe du Top 14. Cela exclurait donc le Stade Toulousain, septième à un point du sixième et champion de France en titre.

« Qu’en sera-t-il dans neuf journées ? »