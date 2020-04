Rugby

Rugby - Top 14 : La mise au point du président de Toulouse sur le recrutement !

Publié le 24 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Questionné sur la possibilité d’incorporer de nouveaux joueurs dans l’effectif, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, exclut cette hypothèse.

La suspension de la saison de Top 14, à cause de la crise du coronavirus, met forcément les clubs à mal. Les formations du Championnat de France devront forcément faire face à de grosses pertes financières, et cela va impacter le recrutement. Le Stade Toulousain n’échappe à cette situation compliquée. Via des propos relayés par L'Équipe ce vendredi, Didier Lacroix, homme fort des Rouge et Noir , explique avoir clos le recrutement.

« Pas de joueurs supplémentaires sur la fin de période de recrutement »