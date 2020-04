Rugby

Rugby - Top 14 : Une reprise du championnat ? Le coup de gueule de Boudjellal !

Publié le 19 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Ancien président du RCT, Mourad Boudjellal ne cache pas sa stupéfaction par rapport à une éventuelle reprise du Top 14, toujours suspendu à cause du Covid-19.

Alors qu’il a quitté la présidence du RCT en janvier dernier, Mourad Boudjellal garde un œil avisé sur l’actualité du Top 14. Les formations du Championnat de France patientent avant de reprendre, suite à la crise du coronavirus. Le mois d'août pourrait sonner la reprise, mais lors de son passage sur les antennes de Sud Radio ce dimanche, l’ex-homme fort du Rugby Club Toulonnais hausse le ton concernant cette éventualité.

« Vous voulez jouer dans un cimetière ? Ce serait indécent de rejouer »