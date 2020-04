Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule du patron du Stade Toulousain !

Publié le 25 avril 2020 à 10h35 par A.C.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, s’est exprimé au sujet de la reprise du Top 14.

On ne sait pas encore quand va reprendre le championnat, mais un scénario a d’ores et déjà été écarté. Les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 ont en effet écarté la possibilité de reprendre les compétitions au mois de juin. Ainsi, on devrait se diriger vers des phases finales au mois d’aout, avec un format réduit à quatre ou six équipes. Cela sera bien sûr fait en fonction du classement du Top 14 à la 17 journée, puisque c’est là que la compétition s’est arrêtée.

« Ça nous paraît incroyable de reprendre par des phases finales »