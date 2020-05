Rugby

Rugby - Top 14 : Le RCT prêt à prolonger Sergio Parisse !

Publié le 3 mai 2020 à 14h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, s’est dit favorable à une prolongation de Sergio Parisse, troisième-ligne italien de 36 ans.

La crise sanitaire du coronavirus aura-t-elle raison de la fin de carrière de Sergio Parisse ? C’est une possibilité. Lors d’une récente interview accordée à Eurosport Italia , le troisième-ligne en fin de contrat avec le RCT a en effet avoué qu’il songeait à la retraite. « Prendre ma retraite ? Pour le moment, je suis en attente » a expliqué l’ancien capitaine de la Squadra Azzurra . « Quand tout cela sera fini, nous verrons si j'ai encore de l'énergie pour jouer au rugby ». Récemment, plusieurs sources ont pourtant évoqué la possibilité qu’il continue sa carrière en Angleterre, où les London Irish et Gloucester lui font les yeux doux.

« On a proposé à Sergio Parisse de prolonger d’une saison »

Et pourquoi pas continuer au RCT ? Lors d’un long entretien accordé à Sud Radio , le président toulonnais a en effet révélé qu’il a offert une prolongation de contrat d’un an, à Sergio Parisse. « On a proposé à Sergio Parisse de prolonger d’une saison » a déclaré Bernard Lemaître. « Il a quelques problèmes à régler avec son ancien club (le Stade Français, ndlr), mais tout devrait se régler dans les semaines prochaines. Il se sent très bien au RCT ». A 36 ans, Parisse se laissera-t-il tenter par un dernier tour de piste ?