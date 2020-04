Rugby

Rugby - Top 14 : La grosse inquiétude du président du RCT !

Publié le 30 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur la possibilité de ne pas reprendre avant la fin de l’année, Bernard Lemaitre, président du RCT, estime que ce serait un désastre pour l’ensemble des clubs du Top 14.

À l’image de la Ligue 1, le Top 14 ne reprendra pas cette saison. Il faudra patienter avant d'évoquer d’éventuel play-offs, alors que les formations du Championnat du France pourraient reprendre en août ou en septembre, voire pire. Une solution a ainsi été évoqué par le ministère de Sports sur une annulation des rencontres jusqu'à la fin de cette année 2020. Interrogé par RMC Sport ce jeudi, Bernard Lemaitre, président du Rugby Club Toulonnais, assure que ce serait une catastrophe.

«Une autre hypothèse : c’est qu’on ne reprenne pas avant la fin de l’année ! Ce serait assez dramatique»