Rugby - Top 14 : Matt Giteau s’enflamme pour son passage au RCT !

Publié le 30 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Ancienne star du RCT, Matt Giteau admet que son expérience sur les bords de la Méditerranée reste un moment dans sa carrière.

Sous la présidence de Mourad Boudjellal, le Rugby Club Toulonnais a vu des grands noms de l'Ovalie passer au Stade Mayol. Matt Giteau fait donc partie de ses nombreuses stars qui ont étrenné les couleurs de la formation varoise (2011-2017) et via des déclarations rapportées par Le Blog du RCT ce jeudi, l'ex-international australien garde un souvenir impérissable de son aventure en Top 14.

«La meilleure expérience de ma vie»