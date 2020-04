Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Palisson sur son avenir au Stade Français !

Publié le 27 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Joker médical du Stade Français cette saison, Alexis calisson sait qu’il ne sera pas retenu par le club de la capitale.

Arrivé au Stade Français en février dernier, en tant que joker médical, Alexis Palisson aura vécu une saison tronquée, la faute au coronavirus. L’ancien arrière de Lyon peut donc s’interroger concernant la suite de son aventure à Paris, lui qui arrivera au terme de son contrat à la fin de cet excise 2019-2020. Et dans un long dans les colonnes du Midi-Olympique ce lundi, le rugbyman de 32 ans ne se fait guère d'illusion sur les intentions du club de la capitale.

« D’après ce qu’on m’a dit, le club ne devrait pas recruter derrière »