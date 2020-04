Rugby

Rugby - Top 14 : La mise au point de Benjamin Fall sur son avenir !

Publié le 29 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Libre de tout contrat avec Montpellier d’ici quelques semaines, Benjamin Fall n’exclut pas une possible aventure en deuxième division (Pro D2).

À l’image de nombreux joueurs de Top 14, Benjamin Fall arriver au terme de son contrat. L’arrière de Montpellier quittera donc la formation héraultaise, alors que le Championnat de France ne reprendra pas, suite à la décision du gouvernement. L'international tricolore peut légitimement s'interroger sur sa future destination, et dans un entretien à RMC Sport ce mercredi, le joueur de 31 ans n'écarte pas une aventure en Pro D2.

« La Pro D2 ? Ça peut être une solution »