Rugby

Rugby - Top 14 : Le coach du RCT commente la décision d'Edouard Philippe !

Publié le 29 avril 2020 à 16h35 par B.C.

Ce mardi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé l'interdiction de manifestations sportives de plus de 5000 personnes jusqu'en septembre, entraînant de ce fait l'arrêt des saisons en Top 14 et en Pro D2. Une déception pour Patrice Collazo, manager du RCT.

Alors que les clubs débattaient depuis plusieurs semaines sur les conditions d'un retour du Top 14, Edouard Philippe a déclaré ce mardi devant l'Assemblée nationale que la saison 2019-2020 était terminée, et que les manifestations sportives de plus de 5000 personnes ne pourront pas se tenir avant septembre. Ainsi, une réunion va se tenir ce mercredi après-midi avec les présidents de clubs pour évoquer l'issue de cette saison de Top 14 qui ne devrait pas aller à son terme. Une déception pour Patrice Collazo, mais le coach du RCT comprend cette décision exceptionnelle.

« On a le sentiment de ne pas avoir achevé notre travail »