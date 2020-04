Rugby

Rugby : L'aveu de Bastareaud sur son expérience à New York !

Publié le 25 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D. mis à jour le 25 avril 2020 à 21h40

À quelques jours de son retour en France, Mathieu Bastareaud dresse le bilan de son passage express au Rugby United New York.

Son aventure à New York a tourné court. Arrivé aux États-Unis en décembre dernier, Mathieu Bastareaud n’aura pas pu pleinement profiter de sa nouvelle équipe (Rugby United NY) suite à la crise sanitaire provoqué par le coronavirus. Mais l'ancien trois-quarts centre du RCT, bientôt de de retour à Lyon, reste assez sceptique concernant cette expérience. Interviewé par Le Parisien ce samedi soir, Bastareaud estime qu’il n'en gardera pas forcément un bon souvenir.

« Si c'était à refaire, pas sûr que je le refasse »