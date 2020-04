Rugby

Rugby : Les regrets de Bastareaud sur son aventure à New York !

Publié le 21 avril 2020 à 14h35 par T.M.

Arrivé en janvier dernier aux Etats-Unis, Mathieu Bastareaud va déjà quitter New York. De quoi donner certains regrets au Français.

Les Etats-Unis sont actuellement l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. A New York, les victimes se multiplient. Un danger que Mathieu Bastareaud va fuir dans les prochains jours. En effet, si le Français avait choisi de continuer sa carrière du côté de la Grande Pomme, il va prochainement faire son retour dans l’Hexagone, et plus précisément au LOU. Bastareaud va donc retrouver le Top 14, faisant une croix sur son aventure américaine après seulement quelques mois de l’autre côté de l’Atlantique. Un problème qu’il a bien l’intention de résoudre à l’avenir.

« La faute à pas de chance »