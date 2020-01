Rugby

Rugby - XV de France : Quand le coach du RCT dézingue les Bleus !

Publié le 26 janvier 2020 à 17h35 par J.-G.D.

Habitué à ne pas avoir sa langue dans sa poche, Patrice Collazo, entraîneur du RCT, s’en prend aux Bleus suite à l’arrivée de Thibault Giroud avant la Coupe du monde.

Afin de préparer au mieux la Coupe du monde au Japon, remportée par l’Afrique du Sud, Jacques Brunel avait vu son staff être renforcé. Le sélectionneur du XV de France était alors secondé par Fabien Galthié, mais également par Thibault Giroud, préparateur physique au RCT. Une intronisation qui avait fait réagir au sein de la formation varoise, notamment son président, Mourad Boudjellal. Et dans les colonnes du Monde , Patrice Collazo, coach de Toulon, tient également à hausser le ton.

« Des choses qui ont été faites par le passé, qui n’ont pas été faites correctement »