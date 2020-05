Rugby

Rugby - Top 14 : Rhys Webb livre les dessous de son départ

Publié le 2 mai 2020 à 15h35 par A.C.

Écarté par le RCT en cours de saison, Rhys Webb a évoqué un gros malentendu.

C’est ce qu’on peut appeler un flop. Considéré comme l’un des meilleurs demi-de-mêlée à son arrivée en 2018, Rhys Webb n’a jamais vraiment montré toute l’étendue de son talent au RCT. Son aventure toulonnaise s’est d’ailleurs mal terminée. Après avoir demandé d’être libéré à la fin de la saison, le Gallois a en effet carrément vu son contrat être rompu par les dirigeants du RCT. Rentré au Pays de Galles, il a signé en faveur des Ospreys pour la saison prochaine.

« Ils pensent que lorsque tu es un joueur de Toulon, tu ne peux plus avoir envie de jouer pour une autre équipe »