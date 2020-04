Rugby

Rugby - Top 14 : Chômage partiel, faillite...Le message inquiétant sur la reprise de la saison !

Publié le 30 avril 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2020 à 12h39

A l’instar de la Ligue 1, le Top 14 devrait être arrêté suite aux annonces d’Edouard Philippe. Une situation qui suscite une grande inquiétude au sein des clubs de rugby.

A l’occasion de son discours sur le déconfinement devant l’Assemblée Nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les rassemblements de plus de 5000 personnes et les événements sportifs ne pourront avoir lieu avant le mois de septembre. Ainsi, le président de la LNR Paul Goze aurait confirmé à Roxana Maracineanu que le Top 14 ne reprendrait pas avant cette date. La possibilité que certains matchs se déroulent à huis clos était envisagée. Une issue qui ne plaisait pas aux dirigeants des clubs pour qui la billetterie représente une part importante des recettes. Président de l’ASM, Eric de Cromières estimait même que sa formation pourrait faire faillite si le gouvernement ne maintenait pas le chômage partiel et autorisait les rencontres sans public.

« Sans recette ni aide de l’Etat, c’est la faillite »