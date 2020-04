Rugby

Rugby - Top 14 : Le terrible aveu de Gorgodze sur son avenir au RCT...

Publié le 29 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Libre tout de contrat d'ici quelques semaines, Mamuka Gorgodze fait un point précis à propos de son avenir avec le Rugby Club Toulonnais.

Avec d’éventuels play-offs de Top 14 au mois d’août, Mamuka Gorgodze pourrait ne y participer. L’international géorgien arrivera au terme de son contrat avec le Rugby Club Toulonnais alors que le Championnat de France est toujours suspendu, suite au Covid-19. À bientôt 36 ans, le deuxième ligne de la formation varoise est dans l'attente concernant son avenir, et le principal concerné n'échappe pas aux questions concernant la suite de sa carrière lors d'une interview à Rugbyrama .

« Le championnat ne pourra pas reprendre avant fin juin et le terme de mon contrat »