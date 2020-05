Rugby

Rugby : Maracineanu envoie un message fort au Top 14 !

Publié le 5 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Interrogée par France Télévisions sur la tenue des futures compétitions sportives après le déconfinement, la ministre des sports Roxana Maracineanu est revenue sur la situation rugbystique, et notamment les dépôts de bilan qui auraient pu être évoqués.

Le Rugby est dans une situation difficile. Comme le football et tout autre sport en France, le rugby a été arrêté en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement en France. La saison de Top 14 est arrêtée et aucune date n’a été communiquée. Les clubs risquent de perdre énormément d’argent suite à cette décision, même si le président de la Ligue Nationale de Rugby évoque un retour au mois de septembre. Pourtant, pour la ministre des sports Roxana Maracineanu, les dépôts de bilan ne sont pas d’actualité.

«On va devoir travailler main dans la main»