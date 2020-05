Rugby

Rugby - Top 14 : Le message fort de Collazo sur le recrutement du RCT !

Publié le 4 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le recrutement du RCT, Patrice Collazo, entraîneur du club, admet que les Varois doivent piocher dans le centre de formation.

Le mercato en Top 14 sera particulier cette année. Obligés de se serrer la ceinture suite à la crise sanitaire et économique, les clubs du Championnat de France devront être malins afin d’enregistrer de nouvelles recrues. Le Rugby Club Toulonnais n'échappe pas aux pertes financières depuis quelques semaines, et lors d'une interview à Var-Matin , Patrice Collazo, manager général du RCT, fait un point sur le recrutement.

« Ce n’est pas parce qu’on perd neuf joueurs qu’on va recruter neuf joueurs… Sinon, à quoi bon avoir un centre de formation ? »